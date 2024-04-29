Российские войска взяли под контроль село в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили село Семеновка (ДНР). Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что на этом направлении за сутки отражено 10 контратак штурмовых групп. Противник утратил до 370 наемников, солдат и офицеров, два бронетранспортера, четыре автомобиля.

В пресс-службе уточнили, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм орудие Д-20, 152 мм буксируемая гаубица «МСТА-Б», две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм легкая гаубица М102 производства США, а также 100 мм противотанковое орудие МТ-12 «Рапира».

Подразделения группировок войск «Запад», «Юг», «Восток», «Днепр» также активно действовали на своих участках фронта, отметили в Минобороны.

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По данным ведомства, за 10 дней российские военные взяли под контроль такие населенные пункты, как Новобахмутовка, Новомихайловка, Первомайское и Богдановка.