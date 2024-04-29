На Украине описали последствия потери Часова Яра

Занятие Часова Яра позволит российским войскам развивать дальнейшее активное наступление на территории Донецкой народной республики, контролируемой Украиной. Об этом рассказал командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Онуфер, передает «Страна.ua».

«Часов Яр станет для них [российских войск] исходным рубежом для наступления на Константиновку... там же фактически прямая», — подчеркнул украинский офицер, отметив, что российские военные смогут успешно маскировать свою технику в высотной застройке города.

Вместе с тем после занятия Часова Яра будут продолжаться полевые бои и борьба за каждое село, уточнил Онуфер. Однако особенности ландшафта не позволят ВСУ закрепиться и удерживать оборону длительное время.

Ранее на Украине рассказали о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне. При этом о воздушной тревоге в городе объявлено не было.