Минобороны показало, как был подбит Abrams, эвакуированный с поля боя

Министерство обороны России показало видео поражения танка Abrams, который впервые был эвакуирован с Авдеевского направления. Машина была подбита из ПТРК.

Военнослужащие ремонтно-эвакуационной группы эвакуировали американский танк в два этапа: сначала проводилась инженерная разведка района эвакуации для обеспечения безопасности личного состава, вторым этапом была проведена операция по эвакуации танка.

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Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук отмечал, что в скором времени все желающие смогут увидеть танк на выставке на Поклонной горе.