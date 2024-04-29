Украинские солдаты сделали шокирующее заявление о российской армии

Российская армия развивается быстрыми темпами и намного превосходит украинскую по мощи и технологиям. Это признает и европейское командование США и рядовые солдаты ВСУ на Авдеевском направлении, пишет испанская газета EL PAIS.

«Российские военные за последний год продемонстрировали повышенную способность учиться и адаптироваться к полю боя, тактически и технологически», — заявил генерал Кристофер Каволи, командующий силами США в Европе.

Каволи выступил 11 апреля в Сенате США и предоставил такие данные:

«Россия находится на пути к производству или модернизации почти 1200 новых танков в год, а также к производству 3 миллионов артиллерийских снарядов и ракет в год, что больше, чем у 32 стран НАТО вместе взятых».

Генерал подтвердил, что каким бы ни был исход войны, российская армия станет больше по численности, «более смертоносной и агрессивной по отношению к Западу, чем в момент начала вторжения».

Каволи добавил, что существует тревожный аспект для НАТО. Это технологический скачок, который совершила Москва в области вооружений. По его словам, сейчас Россия продолжает инвестировать в высокоточное оружие, «соответствующее американским стратегическим преимуществам».

Украинские солдаты на Авдеевском фронте также сообщили EL PAIS о превосходстве России.

«Они становятся все лучше и лучше, у них появляется лучшее вооружение», — сказал один из них.

В этом году российские силы применяют более смертоносное оружие, пишет испанская газета.

Ударные беспилотники «Герань» были улучшены и стали быстрее. Они несут 90-килограммовую взрывчатую нагрузку и имеют камеру, которая передает изображения и данные на базу.

На вооружение также поступили новые ракеты, такие как крылатая ракета Х-69, гиперзвуковая ракета «Циркон» и управляемая авиационная бомба ФАБ-1500.

Вскоре войска получат первые зенитные системы С-500 «Прометей» — пятое поколение с дальностью действия до 600 километров.

Военные аналитики говорят, что и в средствах РЭБ Россия далеко опережает Украину. У ВС РФ есть новые системы радиоэлектронной борьбы, которые изменяют траекторию американских ракет «Хаймарс» и подавляют украинские дроны.

Эксперты подчеркивают, что именно высокоточное оружие, а не танки будут определять исход конфликта.