Украинские солдаты рассказали, что командование приказало им перестать строить оборонные сооружения в районе Авдеевки на фоне изменения ситуации на этом направлении. Об этом пишет Japan Times (JT).

По словам бойцов, «ситуация изменилась». Командиры приказали не прикасаться к лопатам, а оставаться на местах, ждать приказов. Военные уточнили, что российская армия постоянно атакует, продвигается вперед.

Автор статьи заметил, что ВС РФ сумели добиться успехов в противостоянии. ВСУ, в свою очередь, испытывают острую нехватку личного состава.

Сырский заявил об отходе украинских войск на новые рубежи в ДНР

Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что на фронте снова обострилась ситуация. Он отметил, что украинские войска находятся в очень непростом положении.