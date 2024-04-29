The Japan Times: солдатам ВСУ приказали бросить лопаты из-за наступления РФ

Украинские военные отложили строительство оборонительных сооружений из-за наступления российских сил. Об этом пишет The Japan Times, ссылаясь на бойца Вооруженных сил Украины. Он рассказал, что солдатам приказали бросить лопаты и ждать дальнейших указаний.

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"Россияне атакуют и продвигаются", — добавил военнослужащий.

В феврале украинский министр юстиции Денис Малюська заявил, что его ведомстве считают, что мобилизованным в ряды ВСУ бывшим заключенным нужно выдавать оружие, но при наличии определенных рисков можно ограничиться лопатами и поручить им небоевые задачи. В конце февраля главред сайта "Цензор.нет" и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов сообщил, что Вооруженные силы Украины не подготовили заранее линию обороны к западу от Авдеевки. По его словам, украинские солдаты вынуждены экстренно рыть окопы лопатами в чистом поле.