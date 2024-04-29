"Грады" ВС РФ уничтожили боевую технику и пехоту ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки ВС РФ уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"В этот раз расчеты РСЗО "Град" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" отработали по выявленной боевой технике и скоплению живой силы ВСУ", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что реактивные системы залпового огня в кратчайшие сроки заняли позиции и нанесли удар по целям Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей.

"Перезаряжание РСЗО "Град" расчеты производят в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям", - отметили в военном ведомстве.