Российские танкисты устроили ВСУ «огневую карусель»

Экипажи Т-80БВМ танковых подразделений пятой общевойсковой армии группировки войск «Восток» из Приморья нанесли поражение опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Министерство обороны России.

Российские бойцы ведут огонь по укреплениям и блиндажам прямой наводкой с расстояния 700-1000 метров.

«Бывает, две машины могут по одной цели работать, а бывает, что по двум целям сразу. Один работает по одной, второй — по другой, в зависимости от задач», — рассказал об «огневой карусели» командир танка Т-80БВМ с позывным Сокол.

Ранее танки немецкого производства Leopard 2A6 и T-72, полученные российскими военными в ходе СВО, доставили в Москву. Трофейные боевые машины будут представлены на выставке на Поклонной горе. Также будет представлена трофейная гаубица M777 американского производства.