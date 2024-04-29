Мэр Киева сделал заявление о коррупции на Украине

Мэр Киева Виталий Кличко полагает, что меры, принимаемые правительством Украины для борьбы с коррупцией, недостаточны. Свою точку зрения он высказал в интервью медиагруппе Funke.

"Вы можете задать этот вопрос любому гражданину, и я уверен, что каждый гражданин ответит: "нет", - сказал Кличко, отвечая на вопрос достаточно ли власти Украины делают для борьбы с коррупцией.

"У меня точно такое же мнение", - добавил он.

Комментируя свои отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским, мэр Киева сообщил, что ни разу не встречался с ним лично с начала спецоперации РФ.

"Я пробовал это бесчисленное количество раз с начала войны, потому что многое зависит от столицы, - рассказал Кличко. - Но, к сожалению, у меня не было возможности встретиться с Зеленским лично. Вероятно, у него есть другие дела". В период нынешнего конфликта, по мнению мэра Киева, нет единства политических сил. "Сегодня мы должны быть едины, должны забыть о наших политических амбициях, - заметил Кличко. - Вступать в политическую конкуренцию в такой ситуации - глупость".

Вопрос о том, хочет ли он сам стать президентом, мэр Киева назвал провокационным. "Многие политики думают о должностях. Украина может перестать существовать через несколько месяцев, если мы не станем сильными, - утверждал он. - К сожалению, в центральном правительстве слишком много политиков, для которых личные амбиции гораздо важнее интересов страны".

Вопрос борьбы с коррупцией стоит на Украине очень остро. Западные партнеры, от финансовой и военной помощи которых зависит Киев, ожидают от украинских властей реальных результатов, а также настаивают на большей автономии Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Политики из США и ЕС открыто заявляют, что будут жестко контролировать расходование выделяемых Украине средств. Согласно оценкам наблюдателей, экспертов и украинских СМИ, действия властей страны, преподносящиеся как "борьба с коррупцией", являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков, а сама коррупция продолжает процветать почти во всех сферах.