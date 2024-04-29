Шойгу поздравил части и соединения, отличившиеся в спецоперации

Министр обороны России Сергей Шойгу направил поздравительные телеграммы воинской части и соединениям, отличившимся в специальной военной операции, сообщили в Минобороны России.

Министр поздравил 11-ю отдельную гвардейскую инженерную Кингисеппскую бригаду с награждением орденом Суворова за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом в СВО, в частности, на самых сложных и ответственных направлениях.

"Успешное выполнение задач по фортификационному оборудованию рубежей обороны, а также установке минно-взрывных заграждений на лисичанском, соледаро-бахмутском, авдеевском, запорожском и каховском направлениях являются образцом отваги и мужества. В результате профессиональных, решительных действий противник понес значительные потери и не добился своих целей. За массовый героизм, храбрость и самоотверженность 420 военнослужащих бригады представлены к государственным наградам", - сообщили в ведомстве.

Также Шойгу поздравил 50-ю отдельную железнодорожную бригаду с награждением орденом Кутузова за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения учебно-боевых и специальных задач.

В частности, военные железнодорожники неоднократно участвовали в ликвидациях чрезвычайных ситуаций в период наводнений на реке Зее, а также на Бурейской ГЭС, восстановлении железнодорожных путей и мостов, чем обеспечили непрерывное движение гражданских и воинских грузов. В настоящее время бригада выполняет работы по реконструкции Байкало-Амурской магистрали.

"В ходе специальной военной операции личный состав соединения успешно решает задачи по материально-техническому обеспечению подразделений группировки войск "Восток", а также по охране государственной границы на территории Брянской области, проявляя мужество, отвагу и самоотверженность. Девяносто военнослужащих бригады удостоены государственных наград", - отметили в Минобороны.

Поздравительную телеграмму по случаю награждения орденом Суворова за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе СВО, получили бойцы 90-й зенитной ракетной бригады. Их успешные действия на херсонском и запорожском направлениях названы образцом доблести и исполнения воинского долга. "За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более 250 военнослужащих бригады представлены к государственным наградам. Сегодня военнослужащие приближают нашу победу, успешно уничтожая все типы воздушных целей, применяемых противником, при этом прибегая к нестандартным решениям", - подчеркнули в ведомстве.

Воины-десантники

Министр обороны также поздравил 56-й гвардейский десантно-штурмовой Донской казачий полк с награждением орденом Кутузова за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе проведения специальной военной операции.