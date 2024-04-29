В подполье рассказали об ударе в районе железнодорожного узла под Харьковом

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удар по поселку городского типа Боровая Харьковской области, где находится крупный железнодорожный узел и распределяют технику, боеприпасы и личный состав Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом рассказал Сергей Лебедев.

Он отметил, что удар был нанесен около 22:30.

Ранее российские войска уничтожили четырнадцать иностранных наемников, ударив по Николаеву. До этого Лебедев сообщал, что Российская армия нанесла удар по электроподстанции в Харькове. Кроме того, в начале апреля ВС России ударили по району железнодорожного вокзала в городе Никополь Днепропетровской области Украины.