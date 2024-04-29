Появились кадры, как истребитель ВСУ пытается сбить ракету X-101 ВС РФ

В Telegram-канале "Военный обозреватель" опубликовали редкое видео, как украинский истребитель пытается сбить крылатую ракету X-101 ВС РФ.

На кадрах видно, как вслед за летящей российской ракетой "гонится" вражеская ракета класса "воздух-воздух", выпущенная из истребителя. В данном случае он был использован как средство ПВО. Удалось ли ему в итоге перехватить в воздухе свою цель, неизвестно.

Россия применила в зоне СВО новое оружие

Российская крылатая стратегическая ракета X-101 была разработана КБ "Радуга". Оснащена технологиями снижения радиолокационной заметности. Имеет боевую часть массой 400 кг. Развивает скорость до 5500 километров в час. Ее носителями являются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95.