На авдеевском направлении спецоперации погоду в небе над противником определяют только артиллерийские расчеты Центрального военного округа. Боевые машины обнаружить почти невозможно из-за маскировки. Гаубицу «МСТА-С» найти не может даже «Баба-Яга», это один из самых опасных украинских ударных дронов.

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Наши артиллеристы очень тщательно скрываются в лесном массиве для того, чтобы их не заметил противник. Их снаряды долетают на 13 километров вперед в район Очеретино, там проходит подвоз техники в ВСУ.

Наводчик с позывным «Композитор» рассказал, что год назад на десять выстрелов ВС РФ обратно летело пять, сейчас же на десять прилетает пять. По его словам, ВСУ «на издыхании».

Центр района, по которому отработали бойцы ЦВО, поселок Очеретино, на этой неделе был взят. ВСУ в панике бежали, бросив позиции. На окраинах населенного пункта идет зачистка. По оценкам военных аналитиков, прорыв обороны предрешил поражение нацистов во всей Донецкой области. Над едва уцелевшем зданием администрации в Очеретино штурмовики группировки «Центр» подняли российский триколор.

Группировки российских войск выгоняют нацистов из сел вблизи Донецка. Первая линия обороны противника отброшена на десятки километров от столицы ДНР. Подготовленное инструкторами НАТО контрнаступление лишь увеличило потери подаренной ими же техники.

С начала СВО одних только РСЗО Хаймарс уничтожено более трех с половиной тысяч. Чешских реактивных систем Вампир — 360. Почти 600 самолетов и 270 вертолетов сбиты. В копилке пораженных воздушных целей и 22 тысячи беспилотников. За последние недели наши бойцы освободили несколько важных населенных пунктов. Такие данные озвучил Сергей Шойгу на прошедшей на этой неделе коллегии Минобороны.

Во вторник ракетный удар по военной части в Одессе оставил нацистов без десятка бронемашин. Другой российской ракетой сорвана переброска боевой техники по железной дороге в Днепропетровской области.

На Угледарском участке Южно-Донецкого направления освобождено село Новомихайловка. Там ВСУ накопили разношерстный арсенал западного вооружения: от американских Javelin до немецких Leopard. Морпехи тихоокеанского флота не дали им возможности воспользоваться натовскими подарками.

Самой популярной целью у наших военных стали танки Abrams. Уже пятая по счету бронемашина НАТО сгорела после попадания беспилотника ланцет. После потери этого танка Вашингтон потребовал отвести американские танки от линии фронта. Abrams, каждый из которых стоит около 10 миллионов долларов, оказались уязвимы перед недорогими российскими дронами.

Расширяется зона контроля над соседними населенными пунктами Бердычи и Георгиевка.

Командир взвода РСЗО «Град» с позывным «Малина» объяснил, что освобождение даже самых маленьких и, казалось бы, незначительных сел — это большой задел для того, чтобы взять под контроль города побольше. Окопаться в них, как в Мариуполе, ВСУ не успеют.

Уже с уверенностью можно сказать, что планы врага захватить ДНР, сжигая все на своем пути, сорваны. Дело идет к окружению нацистов под Угледаром. Но на решении только этой задачи бойцы российской армии останавливаться не намерены, и поэтому идут дальше.