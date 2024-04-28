РЭБ обезвредили украинские беспилотники над Курской областью

Российские средства РЭБ подавили украинские БПЛА над Курской областью вблизи села Волфино, хутора Заря и поселка Теткино, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Губернатор в своем Telegram-канале сообщил, что в течение суток украинские дроны атаковали пять районов Курской области. РЭБ подавили дроны, в том числе, возле пункта пропуска «Крупец» Рыльского района.

Кроме того, в деревне Успеновке и селе Снагость Кореневского района после ВСУ не было света, а в Теткино на одной из улиц возник пожар, были повреждены четыре дома и гараж.

Ранее сообщалось, что российские ПВО за ночь сбили 17 украинских беспилотников над четырьмя регионами.