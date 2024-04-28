Подполье: ВС России уничтожили 14 иностранных наемников в Николаеве

Четырнадцать иностранных наемников ликвидированы, еще восемь пострадали при ударе ВС РФ по отелям «Ривьера» и «Хелен» в Николаеве. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«По наблюдениям сопротивления, не менее четырнадцати погибших [наемников] увезли в сторону морга в том же микрорайоне Намыв», — заявил Лебедев в беседе с РИА Новости.

По его словам, восемь пострадавших иностранных наемников были госпитализированы.

Он отметил, что после утреннего нападения на Николаев к месту, где пребывали иностранные наемники, были направлены восемь машин скорой помощи с включенными сигнальными огнями. Доступ к зданиям был ограничен блокпостами военных и сотрудников СБУ.

Лебедев также подчеркнул, что сопротивление Николаева фиксировало присутствие англоязычных иностранных военных в отелях, по которым нанесли удар. Помимо этого, жители Николаева отмечали прибытие в город граждан Канады, США и других стран.

Ранее сообщалось, что более 3100 наемников участвуют в боевых действиях на стороне Украины. В настоящее время для передачи в суд и заочного осуждения направлено пять уголовных дел в отношении наемников.