СМИ: удары РФ по инфраструктуре лишают Киев возможности снабжать ВСУ дронами

СМИ: удары ВС РФ по инфраструктуре лишают Киев возможности снабжать ВСУ дронами
Масштабные удары ВС РФ по инфраструктуре Украины лишают украинские промышленные площадки электроэнергии, они не могут производить современные БПЛА, пишет Forbes.
По данным портала, Россия ведет комплексную борьбу с беспилотниками противника. Прежде всего, российские военные наносят удары по критической инфраструктуре Украины с тем, чтобы лишить ее возможности вообще производить дроны.
Во-вторых, ВС РФ наносят удары по объектам, от которых зависит производство высокотехнологичных устройств.
В-третьих, Россия разрабатывает и активно внедряет новые средства противодействия дронам на передовой с тем, чтобы предоставить своим бойцам ключевое преимущество на линии соприкосновения.
Ранее в Минобороны сообщили, что в период с 19 по 27 апреля российские военные нанесли удары по объектам энергетической отрасли Украины, площадкам военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуре.