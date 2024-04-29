Помощь в размере $61 млрд, предоставленная Соединенными Штатами Украине, представляет собой «спасательный круг», недостаточный для помощи стране в текущей ситуации. Об этом пишет агентство Reuters.

«Если страны Запада расслабятся из-за помощи США в размере $61 млрд, это будет ошибкой. Союзники Украины должны усилить спасательный круг, который был дан Киеву со стороны Вашингтона, так как этой помощи явно недостаточно и Украина потонет», — говорится в материале.

Также отмечается, что на текущий момент Украина принимает максимальные меры, чтобы выстоять против России.

28 апреля швейцарское издание Blick писало, что многие украинские командиры не верят в свою победу, несмотря на многомиллиардную помощь от Соединенных Штатов.

Газета Washington Post сообщала, что Соединенные Штаты после предоставления пакета помощи Киеву на сумму в $61 млрд ожидают от Вооруженных сил Украины решения проблем с личным составом и обороной украинской армии.

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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо 27 апреля сказал, что Зеленский врет о том, что предоставленная Соединенными Штатами и другими западными странами помощь пойдет на фронт.