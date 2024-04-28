Военный эксперт сравнил российское и турецкое оружие

Многие страны за последние годы сосредоточились на развитии военной промышленности, в частности, и Турция, рассказал NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, Россия также значительно преуспела в данной сфере. В пример военный эксперт привел российские ракеты «Кинжал» и «Калибр», которые, по его словам, способны противостоять новому турецкому авианосцу.

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Турция и другие страны в наше время сосредоточены на развитии военной промышленности. Новый турецкий авианосец тому подтверждение. Но и Россия значительно преуспела в этом вопросе. У нас, например, есть противокорабельные ракеты, которые в теории могли бы противостоять такому авианосцу. У нас есть комплекс ракет, который так и называется «Убийца авианосцев». Наши «Кинжалы», «Калибры» — те ракеты, которые могут противостоять такому оружию, — сказал Матвийчук.

Ранее Анатолий Матвийчук предположил, что Турция начала проектирование нового авианосца, чтобы в некотором смысле отсоединиться от США и показать свое превосходство. По его мнению, президент Реджеп Тайип Эрдоган пытается доказать, что Турция является великой военно-промышленной страной. Эксперт считает, что подобными проектами турецкий лидер претендует на лидерство в исламском мире.

До этого сообщалось, что Эрдоган поручил разработать проект национального авианосца с целью повышения возможностей военно-морских сил Турции и более эффективной защиты страны. Авианосец хотят полностью спроектировать и построить в Турции без поддержки со стороны иностранных компаний.