Российский военный взорвал гранату, чтобы не попасть в плен ВСУ

Российский военный взорвал гранату, лишь бы не сдаваться в плен украинским солдатам. Об этом сообщает telegram-канал «Военное дело».

«На кадрах показано, что над головой бойца кружит вражеский коптер, готовый в любую минуту нанести удар по окопу, в котором находится солдат. Ранение от взрывчатки могло бы привести к пленению украинскими боевиками. Военный РФ положил под свой бронежилет гранату, после чего помахал вражескому дрону и сорвал чеку», — передают авторы канала, прикладывая соответствующее видео.

При этом военные ВС РФ не раз отмечали, что из украинского плена практически невозможно выйти живым. В прошлом году было обнародовано видео с телефона солдата ВСУ. На нем были кадры того, как российских пленных отправляли на минное поле. Сами украинские бойцы также рассказывали о пытках солдат ВС РФ. Российские военные также берут в плен солдат ВСУ, передает телеканал «Царьград». Причем украинские бойцы сами этого хотят, сообщает телеканал 360.