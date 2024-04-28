Сырский: ВСУ теряют позиции из-за наступления ВС РФ

В настоящий момент обстановка на фронте обострилась. Украинские силы теряют позиции на нескольких направлениях. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он подчеркнул, что российские солдаты сохраняют преимущество в технике и общем количестве военных.

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«Подразделения ВСУ, сохраняя жизнь и здоровье [своих солдат], переместились на новые рубежи западнее Бердичева, Семеновки и Новомихайловки. В целом, на этих направлениях [ВС РФ] достигли определенных тактических успехов», — подчеркнул Сырский в своем telegram-канале.

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Он отметил, что ВСУ покинули позиции на авдеевском направлении. Украинские солдаты пытались продвинуться к району Покровска и Курахово, наступая западнее Авдеевки.

Накануне Сырский также признавал успехи российских солдат в зоне СВО. Главком ВСУ характеризовал текущую обстановку на фронте как сложную.