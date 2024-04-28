В ДНР рассказали о перспективах ВС России близ Новобахмутовки

Взятие Новобахмутовки близ Авдеевки позволит Вооруженным силам Российской Федерации (ВС РФ) усилить поддержку подразделений, штурмующих Красногоровку. О перспективах для военных рассказал Игорь Кимаковский.

«Новобахмутовка открывает нашим артиллеристам возможность поддерживать наши силы, которые сейчас штурмуют Красногоровку. Сократилась дальность, усилилось давление на противника», — рассказал советник.

Кимаковский считает, что положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжает «стремительно ухудшаться», поскольку некоторые украинские силы попадают под огневое поражение российской артиллерии близ этих населенных пунктов.

Ранее Игорь Кимаковский сообщал, что в селе Новобахмутовка под Авдеевкой украинские военные отказались заходить на позиции, сорвав таким образом ротацию собственных войск и поставив под угрозу «внушительный отрезок фронта».