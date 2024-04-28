Власти Ирана представили новый беспилотник-камикадзе

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Исламской Республики в воскресенье презентовал новый дрон-камикадзе, который, как ожидается, значительно повысит боевые возможности сухопутных войск.

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Новый дрон-смертник, название которого пока не разглашается, относится к категории барражирующих боеприпасов. Оружие широко используется для контрзасадных операций.

Оснащенный оптико-электронными системами и встроенной боевой частью барражирующий боеприпас широко применяется в боевых действиях на суше. Такие дроны способны продолжительное время передвигаться по определенной территории, пока не будет обнаружена цель. Благодаря своим небольшим размерам барражирующие боеприпасы могут перевозиться сухопутными войсками и использоваться в различных операциях.

В последние годы КСИР вложил большие средства в разработку барражирующих боеприпасов. Ряд современных дронов-смертников, таких как "Шахед-131" и "Шахед-136", использовался в различных военных учениях по всему Ирану. Сухопутные силы КСИР и министерство обороны Ирана также разработали барражирующие боеприпасы Meraj-521 и Sina. Предположительно, новый дрон-смертник имеет продолжительность полета от 30 до 60 минут и способен нести полезную нагрузку от 3 до 6 килограммов, а дальность действия составляет 40 километров.