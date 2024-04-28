Силы ПВО за сутки сбили пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, а также 46 украинских беспилотных летательных аппаратов различных типов, пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что подразделения группировки войск «Запад» отразили три контратаки противника в в районе населенного пункта Новоселовское (ЛНР).

В ходе противостояния ВСУ утратили на этом направлении БТР, 8 автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 130-мм пушку М-46.

Подразделения «Южной» группировки войск уничтожили две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», поразили в ходе контрабатарейной борьбы два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковое орудие МТ-12 «Рапира».

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Группировки войск «Центр», «Восток», «Днепр» также активно действовали на своих направлениях, отметили в ведомстве.