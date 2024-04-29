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Минобороны РФ сообщило об освобождении Семеновки в ДНР

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Семеновка Донецкой народной республики. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Минобороны РФ сообщило об освобождении Семеновки в ДНР
© Российская Газета

Уточняется, что населенный пункт был освобожден в результате активных действий группировки войск "Центр".

Кроме того, российские военнослужащие нанесли урон формированиям 68-й пехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и наемников "Иностранного легиона" в районах населенных пунктов Новоалександровка, Архангельское, Тарасовка и Заветное ДНР.

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