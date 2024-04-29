WAFA: жертвами авиаударов израильских сил по Рафаху стали минимум 15 человек

По меньшей мере 15 человек стали жертвами авиаударов, нанесенных Вооруженными силами обороны Израиля по Рафаху на юге сектора Газа. Об этом сообщает в понедельник информационное агентство WAFA. По данным агентства, бомбардировкам подверглись жилые здания.

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Еще семь человек, включая женщин и детейне выжили после авиаударов израильских сил по двум домам в городе Газа. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Ливанская шиитская организация "Хезболла" выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет. Ливанская шиитская организация "Хезболла", предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля "Железный купол" в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.