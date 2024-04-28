Эксперт назвал признаки скорой атаки ВСУ на Крым

Резкая активизация разведывательной авиации НАТО над Черным морем свидетельствуют о возможной скорой атаке Вооруженных сил Украины на полуостров, заявил военный эксперт Владислав Шурыгин в своем Telegram-канале. Он считает, что для потенциального нападения ВСУ могут использовать полученные от Соединенных Штатов РСЗО HIMARS, ракеты ATACMS и Storm Shadow.

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Противник явно прощупывает нашу оборону, ведет разведку обстановки в районах предполагаемых целей, формируя план будущей атаки, — написал Шурыгин.

Утром 21 апреля ВСУ нанесли удар по Севастополю с использованием противокорабельной ракеты. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил, что город подвергся ракетной атаке. Движение по Крымскому мосту было временно перекрыто.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», не называя своих источников, сообщил, что целью стало спасательное судно ВМФ РФ «Коммуна» в Сухарной бухте. Катамаран был спущен на воду в 1913 году, его называют старейшим в мире судном, которое фактически находится на вооружении и выполняет боевые задачи в составе Черноморского флота.

Непосредственно во время атаки на Севастополь ситуацию отслеживали два самолета-разведчика НАТО. По данным Flightradar, американский самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650 Artemis курсировал вдоль границ Молдавии и Украины.