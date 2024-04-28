Кимаковский сообщил об обнаружении в Авдеевке захоронений мирных жителей

В ходе разминирования Авдеевки были найдены новые места погребения гражданского населения. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«В процессе разминирования Авдеевки были найдены новые захоронения мирных жителей», — передает слова Кимаковского ТАСС. Он добавил, что тела обнаруженных людей имели признаки пыток — руки были связаны за спиной, ноги перемотаны скотчем.

Кимаковский отметил, что эти люди явно подверглись истязаниям перед своей гибелью. Он также указал, что захоронения, судя по их характеру, были произведены в спешке.