Взятие Вооруженными силами (ВС) России Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР) сделает его плацдармом для наступления на четыре более крупных города, в том числе и Славянск. Об этом сообщает CBC.

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Обозреватель телеканала подчеркнул, что потеря Часова Яра повлечет тяжелые последствия для ВСУ из-за его расположения на господствующей высоте. Отмечается, что после взятия города ВС России могут начать наступление на Константиновку и Дружковку на западе, а также более крупные Краматорск и Славянск на севере.

«Захват города Часов Яр откроет российским силам прямой путь для продвижения к так называемым городам-крепостям в Донбассе», — подчеркнул журналист.

Ранее офицер бригады «Рубеж» Нацгвардии Украины Владимир Черняк заявил о продвижении ВС России к Часову Яру. Он подчеркнул, что бои уже происходят непосредственно в окрестностях города.