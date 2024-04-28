В Сумской области Украины зафиксировали удар по инфраструктуре

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в городе Шостка на территории Сумской области Украины зафиксировали удар в районе инфраструктурного объекта. Его слова передает РИА Новости.

Мужчина рассказал, что снаряд прилетел «буквально только что».

«Привет работникам химической промышленности, снаряжавшим ракеты для [реактивных систем залпового огня] «Град». Прилет в трех километрах хорошо чувствовался», — сказал Лебедев.

В ночь на 28 апреля в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога. О возможной опасности предупредили жителей Сумской, Винницкой, Николаевской, Кировоградской и Одесской областей. Также сирены сработали на территории Днепропетровской, Хмельницкой, Черновицкой, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Житомирской и Киевской областей.

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Позже украинский «24-й канал» сообщил о взрывах в городе Николаеве, расположенном на юге страны. Как рассказал глава администрации соответствующего региона Виталий Ким, в результате взрывов в населенном пункте был поврежден объект теплогенерирующей инфраструктуры.