Мобилизация в России: последние новости на сегодня

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 28 апреля 2024, в материале «Рамблера».

Депутат Соболев призвал не будоражить общество мобилизацией

В России необходимости в новой волне мобилизации нет, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление члена комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева.

По его словам, увеличение численности армии происходит благодаря призыву военнослужащих добровольно на военную контрактную службу. Депутат заявил, что в настоящее время наступает решающий момент на фронте.

«Вот сейчас взять вот этих людей, имеющих боевой опыт, и заменить на необученных? Это как будет выглядеть?» — задался он вопросом.

Отмечается, что большинство призванных ранее по частичной мобилизации заключили контракт с Министерством обороны РФ.

Картаполов раскритиковал депутатов Госдумы за разговоры о новой мобилизации

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов раскритиковал своих коллег, которые рассуждают о необходимости ротации войск в зоне спецоперации и проведении дополнительной мобилизации, сообщает «Вечерняя Москва».

«Некоторые коллеги, к сожалению, продолжают рассуждать на темы, которые находятся вне их компетенции. Такие вопросы, как комплектование Вооруженных сил, находятся исключительно в ведении Генерального штаба», — сказал депутат.

Он отметил, что каждый должен заниматься своим делом, а не лезть в сферы, в которых ему, очевидно, не хватает необходимых компетенций.

В Волгоградской области участники СВО проходят реабилитацию на дому

Выездные бригады в Волгоградской области помогают в реабилитации участников спецоперации, сообщает «Волгоградская правда».

Эксперты работают с ветеранами СВО, которые по разным причинам не могут посещать реабилитационный центр самостоятельно. В таких случаях бригада выезжает к ним на дом для проведения реабилитационных мероприятий, включая лечебную физкультуру и массаж.

В 2024 году жителям региона оказано более 1,5 тыс. услуг выездных реабилитационных бригад. Работа 16 выездных бригад со специализированным оборудованием охватывает все районы Волгоградской области.