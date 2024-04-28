Эксперт рассказал о планах США получить «самолет Судного дня» без GPS

США хотят заполучить «самолет Судного дня», который смог бы работать без GPS-навигации, заявил Алексей Леонков.

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По его словам, в основу самолета войдут спутники Starshield производства SpaceX Илона Маска.

«Именно для взаимодействия с ними заказан этот новый самолет, главной особенностью которого должна стать возможность работы при отсутствии GPS-навигации», — сказал эксперт.

Раскрыто предназначение «самолета Судного дня» США

Леонков добавил, что США пытаются обновить свою систему воздушной разведки из-за страха, что Россия может сбить их космические аппараты противоспутниковым оружием.

Ранее в апреле ВВС США сообщили о заключении контракта на сумму 13 миллиардов долларов с компанией Sierra Nevada на разработку преемника E-4B, нынешнего «самолета Судного дня». Работы планируют завершить к 2036 году. Уточнялось, что самолет среди прочего будет иметь реактивный двигатель, усиленный и модифицированный в соответствии с военными требованиями.