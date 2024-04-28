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В МО РФ заявили об уничтожении 17 украинских БПЛА в четырех регионах

Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь сбили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территориями четырех регионов РФ.

В МО РФ назвали количество сбитых за ночь БПЛА
© ТАСС

Об этом сообщили в Минобороны России.

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"В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - отметили в ведомстве.

В министерстве заявили о перехвате и уничтожении девяти беспилотников над территорией Брянской области, трех - над территорией Курской области, еще трех - над Калужской областью, а также двух БПЛА - над Белгородской областью.

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