В Минобороны рассказали об уничтоженных над российскими регионами беспилотниках

Дежурными средствами ПВО над территорией Брянской, Курской, Белгородской и Калужской областей было уничтожено и перехвачено 17 украинских БПЛА.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

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Ранее в Главном управлении региональной безопасности Московской области сообщили, что после таяния снега в лесах Подмосковья было обнаружено около десятка беспилотников.