Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 28 апреля 2024 года.

Западная группировка ВС России поразила три украинских подразделения

Российские войска при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение трём подразделениям противника, сообщает RT.

За минувшие сутки украинская армия потеряла до 50 военнослужащих в районах Зеленый Гай, Новосёловское и Стельмаховка.

Артиллеристы выполнили огневое поражение свыше 290 объектов Вооруженных сил Украины.

Расчет РСЗО "Ураган" уничтожил командный пункт ВСУ на южно-донецком направлении

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» уничтожил командный пункт противника на южно-донецком, сообщает «РЕН ТВ».

Это произошло в ходе ночного боевого выхода. Артиллеристы использовали осколочно-фугасные снаряды, обеспечив максимальный урон украинским солдатам.

Расчеты орудий координировали опытные операторы дронов-разведчиков, которые тоже фиксировали попадания и уничтожение боевой техники украинских боевиков.

ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР 25 раз за сутки

Украина за минувшие сутки совершила 25 обстрелов населенных пунктов ДНР, сообщает газета «Взгляд».

Было выпущено 72 боеприпаса. Зафиксировано 25 фактов вооруженных атак со стороны противника.

В результате обстрелов трое мирных жителей были ранены. Повреждения получили четыре жилых дома и два объекта гражданской инфраструктуры.