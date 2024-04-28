Около десятка БПЛА обнаружено в лесах Подмосковья после таяния снега

В Главном управлении региональной безопасности Московской области сообщили, что после таяния снега в лесах Подмосковья было обнаружено около десятка беспилотников.

Об этом информирует РИА Новости.

По данным ведомства, скорее всего, обнаруженные беспилотники были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

«Однако ГУРБ Московской области предупреждает, что они всё ещё несут угрозу вашей безопасности», — говорится в сообщении управления.

В середине апреля сотрудники силовых структур обнаружили дрон «Баба-яга» украинского производства в ходе обыска офиса на Партизанской улице в Москве.