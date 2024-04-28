Spiegel: Украина попросила у Германии более 800 дронов Vector

Украинские власти запросили у германского производителя беспилотников Quantum-Systems GmbH из Германии более 800 разведывательных дронов Vector, сообщает ТАСС со ссылкой на Der Spiegel.

По информации издания, на прошлой неделе руководитель немецкой компании Флориан Зайбель вместе с вице-канцлером, министром по делам экономики и защиты климата ФРГ Робертом Хабеком, посетил Украину. Как заявил Зайбель, Киев выразил заинтересованность в дополнительных 812 летательных аппаратов Vector и подал заявку в специальный штаб по Украине Минобороны ФРГ.

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Ранее Quantum-Systems GmbH открыл на Украине предприятие по производству дронов и центр разработок. Планируется, что компания за два года инвестирует в производственные мощности до 6 млн евро. В настоящее время на Украине действует сервисный центр Quantum-Systems, который занимается, в частности, тренировкой специалистов, обслуживанием беспилотников и логистикой.

Компания с мая 2022 года поставляет Украине дроны типа Vector. Всего было передано свыше 210 таких систем, около трети из них уничтожено. До конца 2024 года планируется поставить более 500 единиц. Наращивание производственных мощностей позволит увеличить количество дронов до 1 тысячи в год.

Vector может взлетать и приземляться вертикально, имеет двигатель с низким уровнем шума и зашифрованную IP-связь, которая передает видеопоток.