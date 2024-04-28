В Киевской области объявлена воздушная тревога

В Киевской области Украины объявлена воздушная тревога. Это следует из данных официального ресурса для оповещения населения. По его информации, сирены также продолжают звучать в Черкасской области Украины.

Вечером 27 апреля воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой и Киевской областях Украины.

До этого директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко высказал мнение, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как ВС РФ стала наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Взрыв произошел в пригороде Днепропетровска

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.