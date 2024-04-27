ВСУ обстреляли Курскую область

В субботу, 27 апреля, Курская область подвергалась атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

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«Были обстреляны поселки Теткино и Новый Путь Глушковского района, а также село Горналь Суджанского района», — уточнил он.

Глава региона отметил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате обстрела никто не пострадал.

25 апреля в Курской области сбили два украинских БПЛА, несущих боевые заряды. Еще два украинских дрона сбили стрелковым оружием недалеко от деревни Елизаветовки Глушковского района и села Горналь Суджанского района.

24 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) за день атаковали пять населенных пунктов Курской области.