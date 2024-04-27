Бойцу СВО, получившему в Киргизии срок, дадут временное убежище в России

Участнику спецоперации из Киргизии Аскару Кубанычбеку уулу, которого на родине осудили за наемничество, дадут временное убежище в России. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

© Минобороны РФ

По ее данным, необходимые для предоставления временного убежища документы у мужчины приняли еще на прошлой неделе. При наличии оснований будет решаться вопрос о выдаче ему российского гражданства, написала Волк в своем Telegram-канале.

Мужчина вступил в Вооруженные силы Луганской народной республики (ЛНР) летом 2022 года, а в ноябре написал рапорт на увольнение и вернулся в Бишкек. Там мужчину задержали киргизские спецслужбы. Суд признал его виновным по статье о наемничестве и приговорил к десяти годам заключения. Однако в августе 2023 года приговор был отменен, дело отправили на новое рассмотрение.

Ранее на этой неделе глава комитета Государственной думы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что гражданина Сербии Александра Иокича, который участвовал в спецоперации на стороне России, могут вернуть на родину, где ему грозит 25-летний тюремный срок за наемничество.