Британский эксперт: в 2024 году ВСУ не смогут провести контрнаступление

В 2024 году у ВСУ нет реальных перспектив для контрнаступления, поскольку недавняя помощь Украине от западных союзников не годится для этого. Такое мнение высказал директор по военным наукам Королевского объединенного института оборонных исследований Мэтью Сэвилл, передает The Guardian.

Он считает, что в ближайшее время Киеву потребуются дополнительные раунды помощи, чтобы он смог «обратить вспять свое ухудшающееся положение». По мнению Сэвилла, Украине потребуется, по меньшей мере, еще семь ПВО Patriot.

«Пока это не контрнаступательный пакет для Киева, и нет реальных перспектив контрнаступления в этом году», — сказал он.

Сэвилл уверен, что 2025 год станет для Украины тяжелым и ей, скорее всего, придется уступить больше территорий.

Ранее американский президент Джо Байден подписал закон о помощи своим союзникам, в том числе Украине. Вашингтон выделил на поддержку Киеву 61 миллиард долларов.