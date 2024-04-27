Россия имеет право жестко ответить США после отправки дальнобойных ракет ATACMS Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил полковник НАТО Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Judging Freedom, сообщает РИА Новости.

«[Поставка ATACMS Украине] очень опасное решение. У Путина есть полное право ответить в той же манере или даже гораздо жестче. Идет война, в конце концов», — подтвердил он.

По словам эксперта, поведение президента Украины Владимира Зеленского создает существенные риски для безопасности, а том числе и для Вашингтона.

Ранее подполковник ВВС США в отставке Джон Баум заявил, что Россия обладает лучшей системой ПВО в мире. Он подчеркнул, что это создаст трудности для истребителей F-16, которые Запад планирует поставить на Украину.