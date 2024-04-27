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Россия предложила Индонезии вернуться к переговорам по покупке Су-35

Военный атташе российского посольства в Индонезии Максим Лукьянов заявил, что Россия готова вернуться к переговорам по продаже российских истребителей Су-35. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Tempo.

Россия предложила Индонезии вернуться к переговорам по покупке Су-35
© РИА Новости

По словам Лукьянова, для возобновления переговоров власти Индонезии должны заявить о соответствующем желании.

«Могу сказать, что если Индонезия снова хочет закупить самолеты "Сухой", <...> мы готовы поставлять их в Индонезию, конечно, если будет желание со стороны Джакарты. Мы готовы вести переговоры об этом», — заявил он.

Отмечается, что переговоры о продаже Индонезии истребителей Су-35 велись с 2018 года. Подразумевалось, что сумма сделки составит 1,1 миллиард долларов, однако переговоры завершились на фоне антироссийских санкций.

Ранее президент Индонезии призвал уважать решение Конституционного суда страны по выборам.

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