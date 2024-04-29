Профиль арестованного Иванова исчез с сайта Минобороны

Профиль отстраненного от исполнения обязанностей заместителя министра обороны России Тимура Иванова исчез с официального сайта ведомства, передает ТАСС.

Его данные перестали отображаться во вкладке с руководством Минобороны. До этого карточка арестованного Иванова была доступна на странице с заместителями.

Как выяснило агентство, глава ведомства Сергей Шойгу отстранил подчиненного.

Кто такой замминистра обороны РФ Иванов, подозреваемый во взятке: биография

За карьеру в Минобороны Иванов с женой купили дом в 1500 квадратных метров и раритетный ЗиС.

Тимур Иванов был задержан сотрудниками правоохранительных органов вечером 23 апреля на рабочем месте. По версии следствия, замминистра обороны вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства.

Мужчине предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Свою вину он не признал.