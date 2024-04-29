Профиль арестованного Иванова исчез с сайта Минобороны

Профиль отстраненного от исполнения обязанностей заместителя министра обороны России Тимура Иванова исчез с официального сайта ведомства, передает ТАСС.
Его данные перестали отображаться во вкладке с руководством Минобороны. До этого карточка арестованного Иванова была доступна на странице с заместителями.
Как выяснило агентство, глава ведомства Сергей Шойгу отстранил подчиненного.
Кто такой замминистра обороны РФ Иванов, подозреваемый во взятке: биография
За карьеру в Минобороны Иванов с женой купили дом в 1500 квадратных метров и раритетный ЗиС.
Тимур Иванов был задержан сотрудниками правоохранительных органов вечером 23 апреля на рабочем месте. По версии следствия, замминистра обороны вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства.
Мужчине предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Свою вину он не признал.