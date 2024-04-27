Австралия предоставит помощь Украине еще на $100 млн

Австралия предоставит Украине очередной пакет помощи на общую сумму $100 млн. Об этом сообщил глава австралийского Минобороны, заместитель премьер-министра страны Ричард Марлз во Львове в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"Сегодня мы объявляем о [предоставлении] нового пакета помощи Украине на $100 млн", - заявил министр, слова которого приводит телеканал ABC. Как пояснил Марлз, "$50 млн из них пойдут на [закупки] систем ПВО малой дальности", еще $30 млн - на покупку дронов, "остальное будет потрачено на различные товары - от надувных лодок до шлемов и ботинок". Украине, добавил он, также буду предоставлены "высокоточные боеприпасы класса "воздух - земля".

Австралия, подчеркнул Марлз, "полна решимости" и впредь оказывать помощь Киеву.

Как отмечает ABC, общий объем средств, выделенных австралийскими властями на помощь Украине, составил уже $880 млн.