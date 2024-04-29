Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военнослужащие успешно эвакуировали с линии фронта первый танк М1 Abrams на авдеевском участке. Он заявил РИА Новости, что скоро все желающие смогут увидеть американскую боевую машину на выставке на Поклонной горе.

Ранее журналист Кристоф Ваннер рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказываются от использования американских танков Abrams из-за завышенных ожиданий.

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