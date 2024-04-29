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Российские военные эвакуировали с линии фронта первый танк Abrams

Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военнослужащие успешно эвакуировали с линии фронта первый танк М1 Abrams на авдеевском участке. Он заявил РИА Новости, что скоро все желающие смогут увидеть американскую боевую машину на выставке на Поклонной горе.

Российские военные эвакуировали с линии фронта первый танк Abrams
© РИА Новости

Ранее журналист Кристоф Ваннер рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказываются от использования американских танков Abrams из-за завышенных ожиданий.

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