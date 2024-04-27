МО: за неделю нанесено 35 групповых ударов по объектам энергетики и ВПК Украины

ВС России за неделю нанесли 35 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики и ВПК Украины. RT на русском

«С 20 по 27 апреля т. г. в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 35 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования», - сообщили в ведомстве. ТАСС

Удары наносились аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами. Газета.Ru