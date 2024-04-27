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В Эстонии обозначили условие для отправки военнослужащих на Украину

Для отправки эстонских военных на Украину необходимо соответствующее решение парламента. Об этом заявила глава правительства Эстонии Кая Каллас, сообщил Telegram-канал Baltnews.

В Эстонии обозначили условие для отправки военных на Украину
© globallookpress.com

Она напомнила, что пока Таллин помогает оружием Киеву. Также премьер-министр Эстонии подчеркнула, что мобилизацию в стране объявят лишь в случае агрессии против Эстонии либо угрозы таковой.

В Эстонии заявили, что на Украине есть военные атташе стран НАТО

Ранее Каллас призвала расширить антироссийские санкции.

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