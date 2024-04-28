Главком ВСУ признал успехи сил РФ на нескольких направлениях в зоне боевых действий

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Силы РФ достигли тактических успехов на нескольких направлениях в зоне боевых действий, признал главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

"Ситуация на фронте обострилась. <...> [Силы РФ] активно атакуют по всей линии фронта, на некоторых направлениях имеют тактические успехи. Происходит динамичное изменение обстановки", - написал он в Telegram-канале.

В частности, отметил Сырский, наиболее сложная для украинской армии ситуация сложилась на покровском и кураховском направлениях в подконтрольной Киеву части ДНР. При этом он признал, что подразделения ВСУ здесь отступили на "новые рубежи западнее Бердычей, Семеновки и Новомихайловки".

Напряженная для ВСУ обстановка также наблюдается в Запорожской и Херсонской областях, добавил Сырский. По словам главкома, расположенные на харьковском направлении украинские части усилили артиллерийскими и танковыми подразделениями.

В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новобахмутовка в ДНР, а также отбили 10 контратак ВСУ.

Ранее Сырский во время встречи контактной группы по военному содействию Киеву в формате "Рамштайн" признал, что обстановка в зоне боевых действий для украинских войск является сложной и имеет тенденцию к обострению.