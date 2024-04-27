СМИ: ХАМАС ждет ответа своего лидера в Газе на предложения по обмену заложников

Радикальное палестинское движение ХАМАС направило предложения по урегулированию в секторе Газа, переданные египетской стороной, своему лидеру в анклаве Яхье Синвару и ожидает его ответа на представленный вариант соглашения об обмене заложников.

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

"Движение направило Синвару предложения Египта, и мы ждем [от него] ответа в течение ближайших нескольких дней", - указал источник телеканала.

Он также проинформировал, что "движение делится и с руководством ХАМАС в Газе, и со своими представителями за рубежом любыми международными предложениями по прекращению огня в секторе".

Некоторое время назад лидеры группировок ХАМАС, "Исламский джихад" и Народный фронт освобождения Палестины провели встречу по ситуации в Газе и выступили за выполнение "требования палестинского народа" о заключении справедливого соглашения по обмену удерживаемых в секторе заложников на палестинских заключенных, находящихся в тюрьмах Израиля. Как указывалось в заявлении ХАМАС, они "обсудили усилия, предпринимаемые с целью незамедлительного прекращения огня, полного вывода [израильских] войск из Газы, освобождения заключенных палестинцев". Лидеры трех организаций также условились "расширить консультации с другими палестинскими группами и движениями как на палестинских территориях, так и за рубежом".

Ранее Египет передал ХАМАС предложение, согласованное с израильской стороной, которое предполагает освобождение от 20 до 40 заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа, в обмен на прекращение огня в анклаве. Как указал источник телеканала "Аль-Кахира аль-Ихбария", "соглашение [между радикалами в Газе и израильской стороной], вероятнее всего, будет достигнуто в течение ближайших нескольких дней, даже несмотря на отдельные оговорки".