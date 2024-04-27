Британия продолжит оказывать поддержку Киеву в сфере безопасности до конца десятилетия, сообщил американской газете The Wall Street Journal премьер-министр Британии Риши Сунак.

По его словам, Британия стала первой страной, которая предоставила Украине долгосрочные гарантии безопасности и обязуется на том же уровне поддерживать Украину до конца десятилетия, передает ТАСС.

Британский премьер отметил, что Лондон намерен предоставить Киеву «еще больше средств», и в результате суммарный объем выделяемой помощи составит 15 млрд долларов.

Также Сунак упомянул об увеличении расходов Британии на оборону до 2,5% ВВП.

Газета ВЗГЛЯД подмечала, насколько загадочными выглядят обещания британского руководства резко увеличить военные расходы для «сдерживания России». Есть мнение, что Британия подготовила для США гигантскую взятку.