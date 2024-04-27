$92.01-0.1298.72+0.01
Войти в почту

Премьер Британии Сунак пообещал оказывать военную поддержку Украине до конца десятилетия

Британия продолжит оказывать поддержку Киеву в сфере безопасности до конца десятилетия, сообщил американской газете The Wall Street Journal премьер-министр Британии Риши Сунак.

По его словам, Британия стала первой страной, которая предоставила Украине долгосрочные гарантии безопасности и обязуется на том же уровне поддерживать Украину до конца десятилетия, передает ТАСС.

Британский премьер отметил, что Лондон намерен предоставить Киеву «еще больше средств», и в результате суммарный объем выделяемой помощи составит 15 млрд долларов.

Также Сунак упомянул об увеличении расходов Британии на оборону до 2,5% ВВП.

Газета ВЗГЛЯД подмечала, насколько загадочными выглядят обещания британского руководства резко увеличить военные расходы для «сдерживания России». Есть мнение, что Британия подготовила для США гигантскую взятку.

Военные новости
Риши Сунак
Соединенные Штаты
Украина